В Черногорске ввели режим повышенной готовности

ТАСС, 17 марта. В Черногорске в Хакасии обнаружили 17 мертвых свиней с АЧС, сообщил ТАСС мэр Черногорска Василий Белоногов.

"[Обнаружено] 17 туш. Их вывезли, обработали место [обнаружения] и утилизировали, сожгли", - сообщил Белоногов, уточнив, что были обнаружены туши 16 свиноматок и 1 хряка.

По его словам, власти города обратились в полицию, которая должна установить, как зараженные животные оказались в Черногорске. Он не исключил, что мертвых свиней привезли с другой территории.

В управлении Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области сообщили ТАСС, что сейчас ведомство проводит эпидрасследовние. "Направлены письма в МВД, ФСБ для содействия в выявлении личностей, которые могли это сделать", - добавил собеседник агентства.

В связи с этим на территории Черногорска 16 марта ввели режим повышенной готовности, организовали обходы жилого сектора по выявлению содержания свиней и распространение памяток по африканской чуме, усиили контроль на рынках города, проверяют автотранспорт на предмет вывоза и ввоза свиней.

Ранее в департаменте ветеринарии Минсельхоза республики сообщили ТАСС, что из-за обнаружения очага африканской чумы свиней в соседнем Минусинском районе на юге Красноярского края, в ряде территорий республики введена зона контроля. На этих территориях запрещен ввоз и вывоз свиней, а также продажа свинины непромышленной выработки.

По информации управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, в середине марта поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса Минусинского района. Специалисты отобрали пробы патологического материала и установили диагноз - африканская чума свиней.

Об африканской чуме свиней

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.