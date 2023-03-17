В Якутии при поддержке "Эльгаугля" реализуют проект по изгородному содержанию оленей

По предварительным расчетам компании, затраты на строительство загона, жилища оленеводов и хозяйственных построек составят 130 млн рублей

НЕРЮНГРИ, 17 марта. /ТАСС/. Хозяйство с изгородным содержанием оленей создадут в Нерюнгринском районе Якутии на базе эвенкийской общины, работы по проекту начнутся в этом году. Как сообщили в пятницу в пресс-службе компании ЭЛСИ, соответствующее соглашение подписали в пятницу представители компании "Эльгауголь" (добывающий актив компании ЭЛСИ), Минсельхоза Якутии и общины коренных малочисленных народов Севера "Исток" в ходе международного чемпионата по традиционному оленеводству в Нерюнгринском районе.

"Документ определяет сферы ответственности сторон и этапы реализации проекта по созданию образцового комплекса изгородного содержания оленей. По предварительным данным, затраты на строительство составят около 130 млн рублей, работы по проекту начнутся в 2023 году", - сообщили в компании.

На территории пастбищ будут созданы загон, жилища оленеводов, теневой навес и хозяйственные постройки. За пять лет работа базы позволит увеличить количество оленей в стаде вдвое, до 2 тыс. голов.

В "Эльгауголе" напомнили, что Якутия занимает третье место в стране по численности северных домашних оленей. "Компания понимает важность взаимодействия с коренными народами. Мы не первый год подаем пример конструктивного сотрудничества местных сообществ и социально ориентированного бизнеса. Мы верим, что такой подход ЭЛСИ поможет "Истоку" развиваться на протяжении многих десятилетий, а реализация проекта выведет Якутию в лидеры оленеводства", - подчеркнула руководитель пресс-службы ЭЛСИ Анастасия Харитонова.

"Эльгауголь" оказывает помощь общине коренных малочисленных народов Севера "Исток" с 2020 года. Компания поддерживает общину в развитии оленеводства, помогает в организации обучения детей членов общины и организации национальных праздников.

О чемпионате

Первый международный чемпионат по традиционному оленеводству проходит в Нерюнгринском районе Якутии с 15 по 19 марта. В ходе чемпионата прошла международная конференция "Устойчивое развитие северного домашнего оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике". Кроме того, в программу включены внеочередное заседание совета ассоциации "Оленеводы мира" и презентация проекта строительства этно-туристического комплекса "Уникальная Иенгра". Чемпионат проходит в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор событий председательства - Фонд Росконгресс.