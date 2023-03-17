В Крыму до 2025 года планируют построить 160 новых объектов здравоохранения

Еще 52 медучреждения в республике намерены отремонтировать

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Около 160 новых объектов здравоохранения планируют построить в Крыму до 2025 года. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"К настоящему моменту в Ялте построен современный многопрофильный медицинский центр, спроектированный с учетом мировых трендов и достижений здравоохранения. В Евпатории полным ходом идет строительство детского реабилитационного центра мирового уровня, где будут проходить медицинскую реабилитацию маленькие пациенты со всей страны с самыми тяжелыми заболеваниями. До 2025 года запланирован ремонт 52 объектов здравоохранения, а будет построено 160 новых объектов, в первую очередь для первичного звена здравоохранения, - на оснащение медицинских организаций оборудованием и обновление парка медицинского транспорта предусмотрено 7,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что с 2014 года, с момента воссоединения с Россией, в Крыму число структурных подразделений здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, ФАПов - выросло почти в два раза, а их мощность возросла почти на 40%. Число автомобилей скорой медицинской помощи выросло в 1,8 раза, а число общепрофильных врачебных бригад скорой помощи - в 3,4 раза, фельдшерских - в 5,2 раза, что позволило кратно увеличить доступность экстренной медицинской помощи. Кроме того, почти в четыре раза возросло число единиц диагностического оборудования, в том числе тяжелого.

"Практически все виды самой современной онкологической помощи доступны сейчас жителям региона, а в тех случаях, когда нет возможности оказать медицинскую помощь в субъекте, пациент может быть направлен в ведущий профильный федеральный центр. В регионе созданы и функционируют четыре региональных сосудистых центра и четыре первичных сосудистых отделения для пациентов с инфарктами миокарда и инсультами, шесть центров амбулаторной онкологической помощи и 29 первичных онкологических кабинетов", - говорится в сообщении.

Лекарства и финансирование

Кроме того, улучшилась ситуация с лекарственным обеспечением жителей полуострова. Так, количество розничных точек торговли лекарственными препаратами с 2015 года возросло почти в 2,5 раза - с 619 до 1,5 тыс. "Активно растет количество получателей лекарственных препаратов в рамках всех программ лекарственного обеспечения - до 2014 года жители вовсе не обеспечивались льготными лекарствами. В сельских районах, где отсутствуют аптеки, их функции на себя берут ФАПы, получившие дополнительные фармацевтические лицензии, за счет чего вся территория республики обеспечена лекарственными препаратами", - сообщили в министерстве.

По данным Минздрава, общий объем инвестиций в развитие здравоохранения Крыма за счет средств федерального бюджета с 2014 по 2025 год составит почти 110 млрд рублей, еще 21,5 млрд рублей инвестированы за счет средств бюджета Москвы.

"В числе наиболее значимых изменений, которые заметны каждому жителю полуострова, - инфраструктурные изменения в первичном звене, оснащение медицинских организаций, в том числе в рамках нацпроекта "Здравоохранение", повышение охвата лекарственным обеспечением, в том числе по высокозатратным нозологиям. В настоящий момент дети с тяжелыми, редкими и жизнеугрожающими заболеваниями также получают всю необходимую медицинскую помощь и дорогостоящие лекарственные препараты благодаря фонду "Круг добра", созданному по инициативе президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.