В шести регионах России появятся центры занятости для трудоустройства подростков

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, также планируется сформировать перечень разрешенных профессий и список компаний, готовых устраивать на работу несовершеннолетних

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Центры занятости для трудоустройства подростков откроются в шести регионах России. Об этом в пятницу сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"На сегодняшнем форуме [VII Международный форум труда] мы дали старт нашей новой программе по трудоустройству подростков, потому что понимаем, что сейчас это очень актуальная и насущная тема для наших детей. Службы сопровождаемого трудоустройства подростков [появятся] в шести регионах - Москва, Ленинградская область, Красноярский край, Краснодарский край, Астраханская область и Свердловская область", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам детского омбудсмена, важно дать подросткам возможность зарабатывать деньги не только во время каникул, но и на протяжении всего года. Главное, чтобы это не мешало учебе, а становилось возможностью для профориентации.

"Мы очень надеемся, что благодаря этим пилотам мы сможем выработать конкретные предложения на федеральном уровне, чтобы у всех желающих детей появлялась возможность такой трудовой занятости", - сказала она.

По словам Львовой-Беловой, сейчас в Государственной думе находится законопроект, который будет упрощать трудоустройство подростков. По нему будет сформирован перечень разрешенных профессий, а также перечень компаний, готовых устраивать на работу молодежь.

"Мы понимаем, что подростковый разбег у нас где-то 15 млн детей, но очень бы хотелось, чтобы хотя бы треть этих подростков могла трудоустроиться", - отметила она.

О форуме

VII Санкт-Петербургский Международный форум труда проходит с 15 по 17 марта на трех площадках - в Таврическом дворце, СПбГУ и КВЦ "Экспофорум". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие 5 тыс. делегатов и гостей, которые обсудят вопросы и проблемы, связанные с трансформацией рынка труда и рынка занятости в условиях глобального изменения миропорядка и геоэкономики.