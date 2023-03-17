Сотрудники МЧС в экспедиции по Арктике протестируют технику, полностью сделанную в России

Участники мероприятия также отработают сценарии развертывания мобильного госпиталя в холодном климате и преодоление сложного рельефа

КАЛИНИНГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС протестируют спасательную технику и оборудование полностью отечественного производства в ходе масштабной экспедиции в Арктику, которая пройдет в марте - апреле. Они также отработают сценарии развертывания мобильного госпиталя в холодном климате и преодоление сложного рельефа, сообщил в пятницу журналистам директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

"Проведен конкурс среди российских производителей техники, одежды, экипировки, питания, аптечек, вплоть до отпугивателей медведей. Конец марта - достаточно сложный сезон для Арктики, он выбран намеренно, нам надо в тяжелых условиях протестировать ту технику, которую нам представили. Разнообразные вводные - это будет и развертывание аэромобильного госпиталя в арктических условиях, и преодоление торосов", - сказал он.

Охотенко отметил, что в состав экспедиции войдут сотрудники МЧС, в том числе спасатели из различных подразделений и медики. "Это те люди, которым предстоит в дальнейшем использовать эту экипировку, они ее опробуют на себе, поставят баллы и в дальнейшем будет приниматься решение о постановке данной экипировки [на вооружение]. Мы делаем на импортозамещении очень важный акцент", - сказал Охотенко, отметив, что в этой экспедиции процент использования иностранных комплектующих и техники будет равен нулю.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что масштабная экспедиция пройдет с 26 марта по 7 апреля в рамках межведомственного учения "Безопасная Арктика - 2023". Маршрут будет пролегать по территориям трех регионов России: Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Экспедиция стартует в Нарьян-Маре и завершится в Салехарде.