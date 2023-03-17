В Алтайском биосферном заповеднике проснулся раньше времени первый медведь

По словам ведущего научного сотрудника заповедника Юрия Калинкина, это может быть молодой хищник, который неправильно устроил берлогу

БАРНАУЛ, 17 марта. /ТАСС/. Первого медведя, проснувшегося раньше времени этой весной, встретили специалисты Алтайского государственного природного биосферного заповедника. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе заповедника.

"Для пробуждения медведя 17 марта - рановато. Обычно первыми ближе к концу марта пробуждаются взрослые самцы и молодые медведи. Позже - медведицы с медвежатами. Возможно, это молодой медведь, который неправильно устроил берлогу и по каким-то причинам проснулся раньше срока", - сообщил ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.

Проснувшихся животных специалисты заповедника отслеживают с помощью фоторегистраторов. Однако иногда сотрудники встречаются с медведями вживую. Более раннее пробуждение хищника отметили в 2021 году - 10 марта. В 2022 году первого проснувшегося медведя зафиксировали 25 марта.

После пробуждения медведи не уходят далеко от берлоги. Активно кормиться на травах заповедника животные начинают в конце апреля - начале мая.

Алтайский государственный природный биосферный заповедник - особо охраняемая природная территория в Алтайских горах площадью более 881 тыс. га, основан в 1932 году. Одна из границ идет вдоль второго по объему в России естественного резервуара питьевой воды - Телецкого озера. Входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая" и в состав ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона.