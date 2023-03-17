В Псковской области предложили смягчить норматив излучения вышек сотовой связи

Как сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов, это позволит решить проблему с плохим качеством связи в приграничных регионах

ТАСС, 17 марта. Пересмотр нормативов электромагнитного излучения базовых станций позволит решить проблему с плохим качеством сотовой связи в приграничных регионах. С таким предложением в ходе семинара-совещания в Совете Федерации выступил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, территория региона граничит с Эстонией и Латвией.

Действующие сегодня санитарные нормы и правила (СанПиНы) определяют норматив излучения базовых станций в основных полосах сотовой связи - 10 мкВт/кв. см. В Европе этот показатель составляет 100 мкВт/кв. см. Из-за этого в приграничных населенных пунктах зарубежные станции "перебивают" сигнал от российских операторов, поэтому, по мнению Рахманова, нужно "развязать руки" российским операторам.

"Рассмотреть возможность повышения порога максимально допустимой нормы напряженности электромагнитного поля для приграничных территорий, а также приостановить исполнение соглашений по использованию полос частот в приграничных районах", - предлагает спикер.

По его словам, в г. Печоры, который находится в 2,5 км от границы с Эстонией, западная базовая станция перебивает сигнал всех российских операторов, представленных в городе.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на исследование влияния сотовой связи, в том числе 5G, на живые организмы НИИ медицины труда им. Н. Ф. Измерова писала, что по оценке ученых безопасным для человека можно считать излучение мощностью 20-25 мкВт/кв. см. В жилых помещениях его желательно оставить в пределах 10 мкВт/кв. см, однако на улице можно поднять до 40 мкВт/кв. см, говорилось в исследовании.

Эксперты также считают действующие СанПиНы в части излучения базовых станций устаревшими и полагают, что их смягчение подтолкнет к развитию сетей 5G.