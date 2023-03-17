Свыше 1,5 тыс. неонатальных скринингов новорожденных провели липецкие врачи с начала года

Губернатор региона Игорь Артамонов подчеркнул, что любую болезнь лучше предотвратить на ранней стадии, поэтому расширенный скрининг имеет большое значение

ЛИПЕЦК, 17 марта. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. исследований, связанных с неонатальным скринингом новорожденных, провели врачи Липецкой области с начала текущего года. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

Неонатальный скрининг новорожденных был введен по всей стране с 1 января. "Только на базе Липецкого областного перинатального центра в медико-генетической консультации с начала года проведено более 1,5 тыс. таких исследований, у одного ребенка выявили спинальную мышечную атрофию и он уже находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение", - сказал Артамонов.

Он пояснил, что в рамках исследований проводится тестирование малышей на 36 нозологий, при этом одним из ключевых заболеваний является спинальная мышечная атрофия. "Включены в программу и первичные иммунодефициты - состояния, при которых нарушается работа некоторых звеньев иммунитета, еще 29 заболеваний, на которые теперь берут анализ, связаны с нарушениями обмена веществ, они зачастую приводят к задержкам развития, судорогам и другим проблемам со здоровьем у детей", - заметил Артамонов. Он подчеркнул также, что анализы берут бесплатно и с обязательного согласия родителей, а результаты скрининга становятся известны уже на пятый день жизни малыша.

"Любую болезнь лучше предотвратить или начать лечить на ранней стадии, и здесь расширенный скрининг имеет большое значение, потому развитию неонатальной службы в регионе уделяется особое внимание", - продолжил Артамонов. По его словам, в регионе действует трехуровневая сеть медорганизаций, оказывающих квалифицированную и специализированную медпомощь женщинам и детям. "Врачи постоянно повышают квалификацию и улучшают свои навыки, в комплексе все это помогает выхаживать малышей и вовремя начинать необходимое лечение", - заключил Артамонов.