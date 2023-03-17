В ЯНАО половину населенных пунктов планируют газифицировать к 2030 году

В планах построить более 140 км газовый сетей в регионе

ТАСС, 17 марта. Ямало-Ненецкий автономный округ подключит к газу еще 15 труднодоступных населенных пунктов к 2030 году, таким образом, половину всех городов и сел региона газифицируют. Всего планируют газифицировать 1 575 объектов, сообщили в пятницу в пресс-центре законодательного собрания региона по итогам заседания Совета законодателей в Тобольске, где рассматривался вопрос реализации плана газификации домохозяйств на территории субъектов.

"Программа социальной газификации, которая с 1 марта стала бессрочной, это реальная помощь государства в обеспечении доступа населения к "голубому топливу". К 2030 году Ямал планирует подключить к газу почти 1 600 объектов, к этому времени страна должна быть газифицирована на 83%", - цитирует пресс-центр первого заместителя спикера ямальского парламента Алексея Ситникова с уточнением, что в соответствие с генеральной схемой газоснабжения предусмотрена газификация еще 15 труднодоступных населенных пунктов - это села, поселок и деревня.

В пресс-центре уточнили, что в 2023 году к газу подключат 321 объект и построят почти 28 км внутрипоселковых газовых сетей. К 2030 году построят более 140 км газовый сетей.

По данным на начало 2023 года, из 86 населенных пунктов природным газом газифицировано 28, из них 12 - города и поселки городского типа, 16 расположены в сельской местности. Согласно открытым данным, всего в регионе около 50 труднодоступных и малонаселенных местностей.

В 2022 году Ямал полностью выполнил план-график по подведению газопроводов к границам земельных участков. Самые масштабные работы были проведены в Салехарде и Пуровском районе, где газ подведен к 519 и 72 домовладениям соответственно.