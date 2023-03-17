В Липецкой области будут формировать прием в техникумы, ориентируясь на отрасли экономики

ЛИПЕЦК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены формировать приемные кампании в местных профтехучилищах и техникумах в зависимости от кадровой потребности той или иной отрасли экономики региона. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов.

"Мы можем прогнозировать, какие отрасли будут развиваться в регионе, где будут нужны рабочие руки, и исходя из этого формировать приемную кампанию в средних специальных учебных заведениях", - сказал Артамонов.

Он отметил, что власти региона совместно со службой занятости ведут большую профориентационную работу среди школьников, что дает представление о перспективах кадрового рынка в области.

При этом, по словам губернатора, в регионе отмечается один из самых низких по стране показателей безработицы, что стало следствием активной деятельности службы занятости. "У нас один из самых низких показателей безработицы в стране, и это во многом заслуга службы занятости, сейчас перед нами стоит задача обеспечить трудовыми ресурсами перспективные предприятия, которые предлагают своим сотрудникам высокую зарплату и достойный соцпакет", - отметил Артамонов. Он не исключил в этой связи, что возможно и "переманивание кадров из менее привлекательных организаций", так как "хорошие специалисты должны иметь хорошую цену".

Губернатор также напомнил, что региональная служба занятости была оценена на VII Санкт-Петербургском международном форуме труда. "С начала модернизации в 2019 году в регионе проделали большую работу, чтобы уйти от ассоциации с биржей труда и прийти к гордому названию государственного кадрового агентства, для этого полностью изменили работу с работодателями и внедрили новые сервисы", - заметил Артамонов. В результате только в прошлом году областная служба занятости начала сотрудничество с 700 новыми работодателями и заключила соглашения с крупнейшими рекрутинговыми сайтами.