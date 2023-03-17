В онкодиспансере Читы запустили новый ускоритель частиц

Оборудование для медучреждения закупила компания "Удоканская медь"

ЧИТА, 17 марта. /ТАСС/. Новый линейный ускоритель заряженных частиц запустили в пятницу в Забайкальском краевом онкодиспансере, средства на приобретение аппарата были предоставлены компанией "Удоканская медь". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

Аппарат разместился в новом отделении лучевой терапии лечебного учреждения. "До сегодняшнего дня в краевом онкодиспансере действовал лишь один линейный ускоритель старого образца, и дефицит оборудования лучевой терапии приводил к формированию очереди из пациентов: многие больные со злокачественными опухолями были вынуждены проходить лечение в соседних регионах", - сказали в пресс-службе.

На приобретение нового оборудования и обучение медицинского персонала работе с ним компанией, входящей в холдинг USM, основным акционером которой является Алишер Усманов, выделили 200 млн рублей.

В пресс-службе также подчеркнули, что в регионе на учете состоят около 30 тыс. жителей с онкологическими заболеваниями. "Ввод нового оборудования в эксплуатацию позволит оказывать качественные медицинские услуги всем онкобольным Забайкалья в столице региона", - пояснили в пресс-службе.

Председатель совета директоров "Удоканской меди" Валерий Казикаев напомнил, что объем финансирования соцпроектов компании превысил 2 млрд рублей - как в рамках программы социально-экономического взаимодействия правительства с "Удоканской медью", так и в результате благотворительных и спонсорских инициатив инвестора.

В пресс-службе также пояснили, что линейный ускоритель заряженных частиц для проведения наружной радиотерапии применяется при злокачественных новообразованиях тканей и органов. Он позволяет реализовать методику облучения с высокой мощностью без хирургического вмешательства, что отвечает современным протоколам лечения. Запуск в эксплуатацию нового прибора, как сообщили в пресс-службе, прошел в присутствии вице-премьера правительства России - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.