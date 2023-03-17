Суд в Калужской области оштрафовал депутата, который не встал при исполнении гимна

Размер штрафа составил 5 тыс. рублей

ТАСС, 17 марта. Суд привлек к административной ответственности депутата районного собрания в Калужской области Александра Лепендина, который в феврале 2023 года не встал во время исполнения гимна России на официальном мероприятии, сообщил в пятницу ТАСС глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

"Суд был, решение суда есть. Его [депутата] оштрафовали на 5 тыс. рублей. Будет он обжаловать решение или нет, мы не знаем. После того как решение суда вступит в законную силу, районным собранием будет направлено обращение [председателю ЦК КПРФ] Геннадию Зюганову", - сказал собеседник агентства.

Депутата оштрафовали по ст. 17.10 КоАП РФ "Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В феврале Лепендин не встал во время исполнения гимна России на отчете главы администрации Малоярославецкого района. Поступок депутата вызвал широкий общественный резонанс.