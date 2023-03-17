Выпускники первого "менделеевского" класса в Чувашии получат профессию лаборанта

Для слушателей курса подготовили эксклюзивные учебные программы, лабораторные практики и методические материалы повышенной сложности

ТАСС, 17 марта. Ученики первого "менделеевского" класса, который откроется 1 сентября в одной из гимназий в Новочебоксарске в Чувашии, получат после окончания школы специальность лаборанта химического анализа. Об этом в пятницу сообщил ТАСС генеральный директор ПАО "Химпром" Дмитрий Колчин.

"Ученики смогут выпуститься из школы с профессией лаборанта химического анализа третьего разряда. Для этого, пройдя нужную программу, ребята должны сдать аттестацию, чтобы получить свидетельство о получении профессии. Выпускников "менделеевского" класса мы с радостью примем на "Химпром", - сказал собеседник агентства.

Колчин пояснил, что учеников ждут эксклюзивные учебные программы, лабораторная практика и методические материалы повышенной сложности. "Проект включает готовую концепцию учебного класса и лаборатории, практические занятия с учебно-методическими разработками для учителей и наборами химической посуды и реактивов Mendeleev Box, а также вебинары по химии и математике, которые будут сопровождаться презентационным материалом", - добавил он.

Начиная с восьмого класса, ученики будут проводить научные исследования под наставничеством преподавателей РХТУ и защищать собственные проекты. "Для победителей проектной деятельности, участников проекта "Менделеевские классы", будет организован выезд в Москву - в РХТУ имени Д.И. Менделеева. Школьники примут участие в образовательной смене, которая предполагает лекции, мастер-классы, различные образовательные и культурные мероприятия", - уточнил гендиректор ПАО "Химпром".

По словам Колчина, осенью на базе Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева университета организуют обучение по программам повышения квалификации для педагогов гимназии - преподавателей проекта "Менделеевские классы". Соответствующий курс пройдут учителя химии, физики и математики гимназии №6, на базе которой принято решение открыть первый класс.

В конце декабря 2022 года пресс-служба предприятия сообщила, что ПАО "Химпром" откроет с 1 сентября 2023 года на базе одной из школ в Новочебоксарске "менделевские" классы. Обучение в нем даст школьникам возможность углубленного изучения химии по профильным учебным программам с учителями специальной квалификации и современным оборудованием. В основе обучения в "менделеевских" классах будут наработки опорного химического университета России - РХТУ имени Д. И. Менделеева.