В Петербурге отремонтируют более 20 км трамвайных путей в 2023 году

На эти цели потратят 4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Более 20 км трамвайных путей отремонтируют в Петербурге в нескольких районах города, на это потратят 4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"На адресную программу ремонта трамвайных сетей в 2023 году из городского бюджета выделено 4 млрд рублей. Специалисты подрядных организаций отремонтируют пути общей протяженностью более 20 км. Работы пройдут в Красногвардейском, Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Выборгском, Невском, Калининском, Приморском, Петроградском, Фрунзенском районах", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Александра Беглова, будут использованы современные технологии и отечественные материалы, это позволит продлить срок службы рельсов, снизить уровень шума и влияние вибрации на соседние здания.

В пресс-службе также добавили, что до конца июня планируется заменить трамвайные пути на участке Старо-Петергофского проспекта от набережной Обводного канала до площади Стачек. Протяженность путей на этом участке составляет 1,77 км. Здесь проходит маршрут трамваев номер 16, в день они перевозят более 90 тыс. человек.

Продолжаются работы в Выборгском районе на участке Боткинской улицы от Большого Сампсониевского проспекта до улицы Академика Лебедева, а также на Политехнической - от площади Мужества до улицы Шателена. Во Фрунзенском районе на участке Бухарестской улицы от улицы Ярослава Гашека до конечного пункта "Малая Балканская" помимо ремонта трамвайных путей обустроят пять высоких посадочных площадок и установят тактильные плитки для безопасного передвижения маломобильных граждан.