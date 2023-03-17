В Псковской области семьи мобилизованных получат по 100 тыс. рублей на догазификацию домов

Для получения меры поддержки нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или в МФЦ и предоставить пакет необходимых документов

ПСКОВ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области ввели дополнительную меру поддержки для жителей региона, призванных в Вооруженные силы РФ в ходе частичной мобилизации, - они могут получить единовременную выплату в 100 тыс. рублей на покупку газового оборудования для своих домохозяйств по программе догазификации. Эти средства также могут быть предоставлены и членам семей мобилизованных, сообщила в пятницу пресс-служба регионального комитета по социальной защите.

"В Псковской области введены дополнительные меры поддержки для граждан, призванных на военную службу по мобилизации, и членов их семей, а именно возмещение части затрат на приобретение газового оборудования для догазификации в Псковской области в виде единовременной денежной выплаты. Соответствующие изменения внес губернатор Псковской области Михаил Ведерников в положение о порядке возмещения затрат отдельным категориям граждан по подключению газового оборудования к сетям газораспределения", - отмечается в сообщении пресс-службы в ее официальном Telegram-канале.

По данным пресс-службы, теперь мобилизованные граждане, а также члены их семей имеют право на получение единовременной выплаты в размере до 100 тыс. рублей, которую можно потратить на проведение работ по прокладке газопровода внутри своего участка или на приобретение и подключение газового оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации.

"Для получения выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или в МФЦ. Необходимы следующие документы: договор о подключении газового оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, платежные документы, подтверждающие расходы на приобретение оборудования, документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из льготных категорий граждан", - говорится в сообщении.

На догазификацию в Псковской области планируется направить 11,7 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.