В Ленобласти построят 40 детских садов и 18 школ до 2030 года

Заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов отметил, что строительство будет вестись и за счет средств бюджета, и за счет инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Около 40 новых детских садов и 18 общеобразовательных школ появятся в Ленинградской области до 2030 года, финансирование будет вестись за счет областного бюджета и частных инвесторов. Об этом сообщил в петербургском пресс-центре ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

"Мы знаем, что идет активное жилищное строительство, иногда вводим более двух-трех миллионов квадратных метров жилья на территории Ленобласти. Сегодня нам нужно будет построить в перспективе порядка 18 новых школ - это Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и другие, также будет введено порядка 40 детских садов, но это на ближайшие 5-7 лет. Строительство будет вестись и за счет средств бюджета, и за счет инвесторов с последующим выкупом", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Емельянов добавил, что в прошлом году в Ленобласти уже было открыто шесть новых школ, на этот год в графике пока стоят три школы. Также в 2023 году будет открыто порядка восемь новых детских садов. Кроме того, по программе реновации отремонтируют шесть школ в этом году и семь - в следующем.

По его информации, по программе реновации в регионе отремонтировано более 60 школ. "Все новые школы, которые у нас открываются, имеют какую-то направленность, при открытии взаимодействуем с каким-либо вузом. Создаем классы вместе с Морским университетом по направленности "кораблестроение". Такие классы и лаборатории у нас работают в Сосновском центре образования, начали работать в Выборгской школе, в 2024 году такие же классы откроем в городе Тосно. Также идет активное оборудование учебных классов и мастерских, в этом году обратим особое внимание на специализацию по рабочим профессиям", - отметил Емельянов.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам напомнил, что этот год в России объявлен Годом педагога и наставника, а в Ленобласти 2023 год дополнительно объявлен Годом команды знаний. Поэтому помимо образовательных учреждений особое внимание уделяется педагогам и их деятельности. На данный момент в Ленобласти трудятся больше 25 тыс. педагогических работников, в том числе больше 11 тыс. учителей.

"Активно привлекаем в школу молодых педагогов. Так, в новом учебном году в школу пришли 368 молодых педагогов. Это на 21% больше, чем в 2021 году. Каждый из них получил разовое пособие 30 тыс. рублей и по 56,5 тыс. рублей на протяжении трех лет ежегодно", - рассказал Емельянов.