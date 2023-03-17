Путин потребовал довести газификацию Севастополя до нужного людям результата

Президент России также попросил главу региона Михаила Развожаева своевременно сообщить, если понадобится какая-то дополнительная помощь в решении этого вопроса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил властям Севастополя задачу довести работу по газификации до нужного результата и сообщить, если понадобится какая-то дополнительная помощь.

Во время совещания по социально-экономическому развитию Крымского полуострова в пятницу он отдельно задал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву вопрос, как идет этот процесс. Путин напомнил, что раньше с газификацией в регионе были определенные сложности и проблемы.

"Доводите, пожалуйста, эту работу до ожидаемого людьми результата. И если что-то нужно будет дополнительно - своевременно скажите об этом", - поручил глава государства, выслушав доклад.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в прошлом году власти города получили на газификацию более 1 млрд рублей и полностью отработали программу - было подключено около 300 домовладений и многоквартирных домов. "Столкнулись с определенными сложностями на начальном этапе газификации. Связано это было со сложностью земельно-имущественных отношений в Севастополе. К сожалению, не все, кто хотел бы поучаствовать в программе, имели на руках все пакеты документов", - добавил он.

Кроме того, Развожаев сообщил, что созданы штабы, которые ведут персональную работу во всех районах города. Также Севастополь получили дополнительные средства, чтобы обеспечить специальным оборудованием тех людей, кто не может приобрести его самостоятельно.