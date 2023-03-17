В Севастополе образовательный кластер назовут в честь 810-й бригады морской пехоты

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что у подразделения дружеские отношения с образовательным центром "Бухта Казачья"

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя ко Дню воссоединения с Россией открыли в образовательном кластере "Бухта Казачья" новую школу и детский сад и намерены переименовать центр в честь 810-й бригады морской пехоты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на совещании по социально-экономическому развитию полуострова, которое проводит в пятницу президент России Владимир Путин.

"Буквально недавно закончился день открытых дверей в новом корпусе школы образовательного центра "Бухта Казачья", он сейчас находится за моей спиной. Введен недавно, и уже со следующей недели ребятишки пойдут в новое образовательное учреждение. Также введен и садик, который находится рядом с корпусом. Школа - на 700 мест, садик - на 280 мест. Хочу отметить, что это уже третий учебный корпус образовательного центра и второй детский садик. В целом создан большой образовательный кластер. Я уже сказал, что он называется "Бухта Казачья", но недавно мы общались с женсоветом нашей бригады, 810-й, гвардейской морской пехоты, и женщины обратились с просьбой присвоить имя 810-й бригады этому образовательному центру. Педагогический коллектив эту идею поддержал, поэтому сейчас мы эту задачу реализуем", - сказал Развожаев.

Он отметил, что у 810-й бригады тесные дружеские отношения с образовательным центром, дети морских пехотинцев ходят сюда в школы и детские сады.