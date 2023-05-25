Красота балкарского войлока в коврах и бурках. Как в республике хранят народные традиции

Ковры с удивительными орнаментами, национальные платья, черкески, шапки и бурки, занавески, молитвенные коврики и подушки изготавливают из войлока, вывалянного вручную из овечьей шерсти. Все это с большой любовью к народным традициям делают в высокогорных селах Кабардино-Балкарии. До конца XX века ремеслом занималась вся женская половина балкарской семьи, но сейчас оно может быть утрачено. Чтобы этого не случилось, в селении Верхний Баксан возобновил работу Центр национальных ремесел и промыслов

Тепло искусства, переданное через века

Центр национальных ремесел и промыслов был основан в 2004 году, в 2019 году из-за проблем с финансированием его работа прекратилась, возобновить ее в отремонтированном здании удалось в апреле 2022 года. Все это время его возглавляет Езетхан Джаппуева, перенявшая мастерство у своей свекрови Фердаус Джаппуевой.

Войлочное производство у балкарцев устойчиво развивалось в условиях натурального скотоводческого хозяйства. Овечью шерсть — продукт домашнего производства — обрабатывали женщины одной семьи всех поколений. Единственной школой обучения мастерству была преемственность народных традиций. Наиболее опытная мастерица, руководившая всем технологическим процессом создания войлока, брала на себя и решение художественных задач — подбор цвета и укладку узора на специально обработанной шерсти.

"Раньше овец в горах стригли дважды в год, в производстве ценится шерсть именно осенней стрижки, обладающая особыми свойствами сцепления", — рассказывает Езетхан, отмечая, что войлоки, выделанные из нее, отличаются высокой прочностью, плотностью и однородностью фактуры и благодаря этому способностью сохранять большую четкость рисунка.

Технология, построенная на старинных традициях

"Сперва моем шерсть, потом теребим, убираем весь мусор, колючки и отправляем на чесалку (она приводит шерсть в то состояние, которое нам нужно для полотна). Затем весь слой шерсти раскладывается на плотной ткани, раньше использовалась циновка (по-балкарски — чий), но у меня старая пришла в негодность, а новые не выдерживают всех требований, и от них пришлось отказаться", — рассказывает мастерица.

© Асият Гериева/ ТАСС

Далее шерсть поливают горячим мыльным отваром, при изготовлении которого используют только хозяйственное мыло, обладающее сцепляющим эффектом. После этого ткань сворачивают вместе с шерстью в рулон и с усилием катают, начинается процесс валяния. Ритмичными покачиваниями рулона на столе мастерицы добиваются сваляемости шерстяного слоя в полсть (войлочное полотнище), которую долго мнут, затем сушат, разложив на ровной поверхности. Этот процесс повторяют несколько раз.

"В среднем до шести-семи раз, это зависит от того, до какой плотности мы хотим довести полотно и где его будут использовать. Ковры на пол будут плотнее и толще, войлок для других целей — мягче и тоньше. На изготовление полотен для одного кийиза (войлочный ковер с узором) уходит один месяц", — комментирует Езетхан.

Войлочный ковер

Кийиз — традиционный балкарский войлочный ковер — бывает нескольких видов. Бичген кийиз (аппликативный войлочный ковер с врезанным орнаментом для полок) очень тонкий, меньше 1 см. Ала кийиз, толщина которого 2–4 см, выделывается с двусторонним рисунком, его используют как на полу, так и на стенах. При изготовлении жыйгъыч кийиз (толщина 1 см) сшивается цветной войлок, используются разные способы его украшения, в том числе способ врезного узора (мозаичный способ).

Цветное производство одного войлочного ковра занимает месяц — примерно неделю валяют полотно одного цвета. Затем полотна сшиваются и обрабатываются тесьмой. В старину мастерицам был известен способ добывания оранжевого красителя из корней барбариса путем длительного их вываривания, а с помощью отвара коры дуба и ольхи черной шерсти придавали более глубокий, насыщенный оттенок.

© Асият Гериева/ ТАСС

Цветовая гамма, построенная на добавлении только оранжевого цвета к естественному оттенку шерсти, долго оставалась устойчивым признаком национальных ковров Балкарии. Езетхан использует в своей работе современные красители, поэтому на ее изделиях — буйство красок: национальные орнаменты, декоративность которых усилена, выложены в той вариации, которую подсказывают фантазия и настроение.

"Один ковер мы впятером шили в течение одного месяца, готовились ко Дню восстановления национальной автономии балкарского народа, который празднуется 28 марта. Для изготовления одного ковра, над которым работаем сейчас, нужно одно серое и одно белое полотно. Орнамент будет выложен из белого полотна ровно такого же размера, что и основа, в данном случае 2 х 2,5 м", — уточняет она. Это ала кийиз, построенный в монохромной гамме, где раскрывается его художественная особенность — графичность.

© Асият Гериева/ ТАСС

По свидетельству старших, в каждом ущелье Балкарии закреплялись свои излюбленные мотивы орнамента, складывался свой запас художественных форм и композиционных решений и даже самые распространенные мотивы имеют свои локальные варианты.

Когда работа в радость

В центре с лета прошлого года работают четыре человека. "Асият Хаджиева — модельер-конструктор по образованию, специалисты по войлоку — Къралхан Хаджиева, Айшат Чепкенчиева, Фатима Ногайлиева — новички, до этого не занимались таким ремеслом. Дважды в неделю к нам на занятия приходят девочки из сельской школы, среди них есть такие, которые очень быстро схватывают. А ведь подобные центры надо открыть везде, во всех наших районах, как раньше — в каждом селе были свои мастерицы по изготовлению войлока. Изготовление войлока — уникальное ремесло балкарцев, то, что мы делаем веками, и наша цель — сохранить и передать именно древний способ, мы готовы поделиться своим опытом", — рассказывает Джаппуева, и в каждом ее слове чувствуется порыв увлеченного человека.

Недавно к Езетхан на мастер-классы попросилась группа молодых женщин, желающих научиться ремеслу.

"С нами по соседству в селении Яникой Чегемского района раньше жила известная мастерица войлока Нальдиша Айтекова. Ее работы были очень красивые, и ни одна выставка или фестиваль народного творчества не обходились без них, а работала она так, что ее войлочными коврами украшали целые площади. Мне всегда она очень нравилась, и хотелось самой попробовать. В центр в Верхний Баксан мы ездим с осени прошлого года, мастерицы очень благодушны, учат всему, что умеют сами. Мы надеемся, что в скором времени и в Нальчике откроется подобный центр и что там смогут познать азы древнего способа изготовления балкарских войлочных ковров все, включая детей. А сами хотим возобновить технику изготовления натуральных красителей из природного материала и красить шерсть для войлока, как наши бабушки, не применяя химических красителей", — поделилась своими планами одна из учениц Езетхан, журналист Амина Таппасханова.

© Асият Гериева/ ТАСС

На ковер размером 2 х 3 м в среднем уходит 10 кг шерсти, в прошлом году мастерицы перестирали, тоже вручную, 1 т шерсти. "Выходит и много отходов, — сетуют они, — которые идут на аппликации, орнаменты и т.д.".

На одно полотно расходуется 10−15 кусков хозяйственного мыла, никакое другое средство для производства войлока не подходит. Сил для изготовления полотен нужно очень много, кроме того, горячая вода обжигает руки по локоть, но перчатки мастерицы не надевают: руки должны чувствовать войлок.

Срок использования такого войлока не ограничен, единственный его враг — моль, от которой, впрочем, тоже есть спасение — листья грецкого ореха.

Специальных навыков для изготовления войлока не нужно. "Наши женщины всегда занимались шерстью, мужчины — в горах, балкарцы — отменные скотоводы, а продукты животноводства использовались в быту, в дело шло все. Это ремесло, которое у нас развивалось веками, и мы стараемся, чтобы оно не пропало. Здесь ничего особенного не нужно, только любить свой народ, свое достояние", — отмечает Джаппуева.

В центре в Верхнем Баксане созданы условия для работы, однако мастерицам не хватает выставочных площадей для демонстрации своих изделий. А ведь интересующихся ремеслом много: селение расположено недалеко от самой высокой горы Европы — Эльбруса — и горнолыжного курорта, так что здесь всегда есть туристы, приезжающие со всех концов мира.

Асият Гериева