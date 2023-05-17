В Уссурийском заповеднике высадили изъятые у браконьеров корни женьшеня

Стоимость растения на черном рынке оценивается в несколько миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Специалисты высадили в Уссурийском заповеднике в Приморье 35 краснокнижных корней женьшеня, изъятых у браконьеров. Как сообщает в среду пресс-служба дирекции заповедников "Земля леопарда", стоимость дикоросов оценивается в несколько миллионов рублей.

"Посадку краснокнижного женьшеня впервые провели в Уссурийском заповеднике, находящемся под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". Новый дом в дикой природе обрели 35 "корней жизни", ранее добытых браконьерами в другой части Приморья. Уникальное событие прошло после изъятия редчайших растений таможней", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там уточнили, что стоимость контрабанды на черном рынке оценивается в несколько миллионов рублей. Партия женьшеня была изъята сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни в центральной части края. У границы с Китаем был задержан контрабандист, пытавшийся вывезти корни из России. Для возвращения корней в природу было выбрано наиболее подходящее и защищенное от браконьерства место - Уссурийский заповедник на юге региона.

"Подготовка к экспедиции по пересадке дикоросов велась в режиме строжайшей секретности, детали были известны узкому кругу специалистов. Нельзя было допустить утечки информации о местоположении плантации. При участии экспертов Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения Российской академии наук были проведены посадки с использованием особого бактериального раствора, призванного повысить приживаемость растений", - говорится в релизе.