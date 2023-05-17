На Алтае многовековые сосны получат статус памятника природы

Речь идет о деревьях у села Кадниково, возраст которых насчитывает 300-400 лет

БАРНАУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Алтайского края в 2023 году планируют наделить статусом памятника природы старовозрастные сосны у села Кадниково, возраст которых насчитывает 300-400 лет. Также новый статус получит Чупинский бор и озеро Ельничное, где обнаружены редкие и исчезающие виды животных и растений, сообщила ТАСС главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий Минприроды Алтайского края Анастасия Нестерова.

"Каждая территория обладает своей уникальностью. В 2022 году были проведены научные исследования всех этих трех участков, по их результатам подготовлены материалы, обосновывающие предание им статуса памятника природы. По этим трем памятникам согласование Минприроды России получено", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что этот статус позволяет установить границы территории, на которую будет распространяться режим особой охраны. В зависимости от тех видов, которые находятся в опасности, запрещается охота, рыбалка или рубка леса.

Нестерова пояснила, что у села Кадниково в центральной части Алтайского края произрастают сосны, возраст которых насчитывает 300-400 лет. "Они достаточно большие в обхвате, являются деревьями-патриархами, ключевыми биологическими объектами и подлежат сохранению", - уточнила она.

Еще один объект, которому планируется придать особый природный статус - озеро Ельничное на северо-востоке края. По словам Нестеровой, под охрану попадает как сам водоем, так и прилегающая к нему территория в связи с тем, что на берегу обнаружены более 10 видов растений и животных, которые занесены в Красную книгу региона и Красную книгу России.

Реликтовый лесной массив Чупинский бор на юго-западе региона также планируется внести в число памятников природы. На его территории в большом количестве находятся редкие и исчезающие виды растений и животных.