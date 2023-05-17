В Туве утвердили новый государственный праздник

День государственного флага республики будет отмечаться 17 сентября

ТАСС, 17 мая. Парламент Республики Тыва установил в регионе новый государственный праздник - День государственного флага республики, который будет отмечаться 17 сентября. Такое решение было принято в среду на заседании Верховного хурала (парламента) региона.

"Во втором чтении и в целом принят законопроект об установлении нового государственного праздника в регионе - День государственного флага Тувы. Он будет отмечаться 17 сентября, так как именно в этот день в 1992 году было нормативно утверждено описание современного государственного флага Тувы", - сообщили в парламенте.

В конце 2022 года общественное молодежное движение "Добрые сердца Тувы" предложило установить официальную праздничную дату в честь государственного флага республики. По мнению участников движения, появление этой даты поможет расширить знания детей об исторической родине.