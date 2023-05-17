Более 300 человек со всей России обсудят в Волгограде реализацию нацпроекта "Образование"

Всероссийское совещание "Невозможно строить будущее, не зная прошлого" пройдет на площадке Волгоградского государственного педагогического университета

ВОЛГОГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Всероссийское совещание "Невозможно строить будущее, не зная прошлого", организованное Минпросвещения России, собрало в Волгограде более 300 человек из всех регионов страны. Участники обсудят реализацию нацпроекта "Образование", передает корреспондент ТАСС с открытия мероприятия.

На площадке Волгоградского государственного педагогического университета впервые собрались руководители педагогических вузов, педагоги, родительская общественность, а также представители органов исполнительной власти, курирующие реализацию нацпроекта "Образование". Они обсуждают реализацию национального проекта, в том числе повышение профессионального мастерства педагогических работников и лучшие практики использования современной инфраструктуры образовательных организаций.

"Знаково, что мы собрались в год юбилея Сталинградской битвы именно на территории Волгоградской области. В Год педагога и наставника Волгоград объединил широкий круг педагогического сообщества - тех, кто сегодня уже трудится в сфере образования и воспитания, и тех, кто выбрал учительскую профессию для своего будущего" - сказала на церемонии открытия заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева, добавив, что в этом году в мероприятии впервые участвуют школьники и их родители.

Как уточнили в администрации региона, совещание проходит как в офлайн-, так и в онлайн-формате, в общей сложности его участниками в течение двух дней станут около 20 тыс. человек из всех регионов России.

Нацпроект "Образование" изначально был рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет по стране тогда должен был составить 784,5 млрд рублей. Однако из-за пандемии некоторые задачи всех нацпроектов были продлены до 2030 года. Планируется, что в результате реализации проекта "Образование" будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.