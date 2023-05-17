В РФ с 20 мая по 5 июня пройдет акция по очистке берегов "Марафон рек"

Акция начнется с Сахалина, где очистят берега озера Хвалисекое

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Федеральная акция по уборке мусора с берегов "Марафон рек" пройдет в десятках российских регионов с 20 мая по 5 июня. Об этом сообщает в среду пресс-служба АНО "Национальные приоритеты".

"Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию обратил особое внимание на важность работ по оздоровлению водных артерий страны. Помимо Волги и Байкала, в среднесрочной перспективе начнутся работы на реках Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озере Ильмень, что улучшит качество жизни не менее 80 млн человек. Поэтому в поддержку нацпроекта "Экология" стратегической инициативы "Генеральная уборка" мы запускаем "Марафон рек". Сотни россиян смогут поучаствовать в мероприятиях по благоустройству берегов, убрать с них мусор и внести неоценимый вклад в экологию. Мы активно призываем каждого стать участником экологического марафона, ведь только вместе мы сможем добиться того, чтобы нас окружали чистые реки и убранные берега", - заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

"Марафон рек" - это продолжение ежегодной акции "День Волги", которая проводится с 2021 года во всех крупных городах Поволжья каждую весну. К уборкам присоединятся десятки регионов, мероприятия пройдут в Тульской, Белгородской, Курской, Вологодской, Волгоградской, Костромской областях, Краснодарском, Ставропольском, Пермском крае и других регионах. Акция начнется с Сахалина, где очистят берега озера Хвалисекое - одного из так называемых теплых озер. Далее эстафету примут в Омской области, где очистят берега реки Иртыш. Центральные мероприятия "Марафона рек" запланированы в Ярославле, Самаре и Нижнем Новгороде. Ожидается, что в день начала акции в поволжских городах в ней примут участие свыше 1,5 тыс. человек.

"В каждом из субъектов к мероприятиям по очистке берегов присоединятся представители регионального правительства и крупного бизнеса, общественные и экологические организации, спортсмены и экоблогеры. "Марафон рек" объединит корпоративных волонтеров крупных госкорпораций, банков и промышленных компаний. Большинство компаний являются участниками национальной премии "Наш вклад", проводимой для социально ответственного бизнеса и некоммерческих организаций (НКО). Организатором премии выступает АНО "Национальные приоритеты". "Наш вклад" является символом государственного признания достижений бизнеса и НКО в реализацию национальных проектов России", - рассказали в пресс-службе.

В каждом регионе предусмотрена своя развлекательная программа. Акция пройдет в формате эковыходного для всей семьи. Взрослые и дети смогут принять непосредственное участие в уборке прибрежных зон, в мастер-классах по сортировке и переработке отходов, бережному отношению к природе, а также присоединиться к экоквестам, сделать зарядку с известными спортсменами, получив памятные призы и подарки.