В Адыгее создадут первый кластер по подготовке кадров для туротрасли при господдержке

На эти цели Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж Адыгейского государственного университета выиграл грант в размере 70 млн рублей

МАЙКОП, 18 мая. /ТАСС/. Образовательно-производственный кластер по подготовке кадров для курорта "Лагонаки" и туристической отрасли в целом впервые создадут в Адыгее в рамках федерального проекта "Профессионалитет". На эти цели Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж Адыгейского государственного университета (МГГТК АГУ) выиграл грант в размере 70 млн рублей, сообщил ТАСС ректор АГУ Дауд Мамий.

"МГГТК АГУ, ставший одним из победителей конкурса Минпросвещения России, выиграл грант в размере 70 млн рублей на создание образовательно-производственного кластера по туристической отрасли. Это позволит нам с нового учебного года приступить к подготовке кадров, которые так необходимы как для создаваемого в регионе всесезонного курорта "Лагонаки", так и для развивающейся туристической отрасли региона в целом. Планируем обучить свыше двух тысяч специалистов", - сказал он.

Участниками кластера "Образовательный центр туризма и сферы услуг Республики Адыгея" станут пять образовательных организаций и 14 предприятий малого и среднего бизнеса региона. Образовательные площадки создадут на базе колледжа, и обучение на них смогут проходить студенты как из базовой организации, так и сетевых образовательных организаций - участников кластера, добавил ректор.

Обучение будет проводиться по девяти направлениям, которые охватывают практически все аспекты туротрасли: управляющий гостиничного комплекса, обслуживание гостей и организация питания, инструктор-проводник и экскурсовод, приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий, изготовление кондитерской продукции и десертов, а также изготовление изделий в этностиле, изготовление и ремонт швейных изделий, фитнес-инструктор и оздоровительные практики, рассказали ТАСС в пресс-службе АГУ.

Федеральный проект "Профессионалитет", ставший одной из инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, стартовал в январе 2022 года. Инициатива направлена на создание в системе СПО новой гибкой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.

О курорте Лагонаки

Инвестиции в строительство всесезонного курорта "Лагонаки" в Адыгее до 2030 года превысят 60 млрд рублей. Для туристов создадут 2,5 тыс. номеров, возведение курорта поможет трудоустроить 2 тыс. человек. Первый этап возведения курорта завершится в конце 2025 года - начале 2026 года, на первом этапе создадут 1 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составит 28 млрд рублей.

Соглашение по строительству до 2025 года в Адыгее всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" было подписано НАО "Красная поляна" и властями республики на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).