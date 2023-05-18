Рейсы из Красноярска в Абакан возобновятся с 6 июня

Они будут осуществляться три раза в неделю

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Красноярском в Абаканом возобновится с 6 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтранса.

"Уже с 6 июня возобновится регулярное воздушное сообщение между Красноярском и Абаканом. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю - во вторник, четверг и воскресенье по вечерам: из Красноярска в Абакан - в 20:30 (16:30 мск), в обратном направлении - в 22:50 (18:50 мск)", - говорится в сообщении.

Авиарейсы будут осуществляться авиакомпанией "Красавиа", находящейся в краевой собственности. В июне перевозки будут осуществляться на самолетах L-410, с июля - на ATR-42. Как пояснили ТАСС в авиакомпании, рейсы в Абакан были прекращены в марте прошлого года из-за оптимизации маршрутной сети. В Минтрансе отметили, что с марта и до конца прошлого года полеты в Абакан осуществляла авиакомпания "Сибирь".

Абакан - административный центр Хакасии, находится в более чем 400 км (по автомобильной дороге) от Красноярска. Сейчас сообщение осуществляется автотранспортом и железнодорожным транспортом.

АО "Красавиа" - региональная авиакомпания, базируется в Красноярском крае. Парк воздушных судов составляет 51 единицу авиационной техники - 25 самолетов (ATR 72-500, ATR 42-500, Ан-24, Ан-26, L-410, Як-42) и 26 вертолетов (Ми-8Т, Ми-8МТВ).