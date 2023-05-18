В Якутии по проекту "Чистая Арктика" собрали более 3,5 тыс. тонн металлолома

Материал передали для дальнейшей переработки и утилизации

ЯКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. тонн металлолома собрано в Якутии с запуска на территории республики федерального проекта "Чистая Арктика". Об этом сообщил в четверг и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев.

"Федеральный проект "Чистая Арктика" на территории республики работает уже два года. <…> С августа 2021 года по 2022 год в Булунском и Усть-Янском улусах [районах] в рамках этого проекта собрано более 3,5 тыс. тонн металлолома. В проекте у нас принимают участие волонтеры, население и предприятия", - сказал Перфильев в ходе круглого стола в преддверии X Невского международного экологического конгресса.

По информации первого заместителя министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Сергея Неустроева, в этом году планируется работа с вывозом собранного в прошлом году металлолома. Он отметил, что это достаточно трудоемкая задача. В начале апреля этого года в Якутск прибыли рейсы грузовых машин из поселка Сайылык Усть-Янского района с 40 тонн металлолома. Прибывший металлолом был передан для дальнейшей переработки и утилизации.

"В этом году география проекта "Чистая Арктика" будет расширена. Мы планируем провести акции в Булунском, Верхоянском, Жиганском и Усть-Янском районах", - отметил Неустроев.

"Чистая Арктика" - проект по очистке арктической территории, идея которого принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. "Чистая Арктика" стала площадкой, объединившей общественные и волонтерские организации, ученых, глав регионов и бизнес.