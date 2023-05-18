В Прикамье в 2023 году дополнительно ликвидируют семь "диких" свалок

На эти цели в крае направят 19,4 млн рублей

ПЕРМЬ, 18 мая. /ТАСС/. Семь "диких" свалок, на которых находится 7,8 тыс. тонн мусора, ликвидируют в Пермском крае в 2023 году. На эти цели из краевого бюджета выделено 19,4 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба правительства Прикамья.

"В мае дополнительно отобраны еще семь заявок от шести округов - Чусовского, Чернушинского, Кишертского, Оханского, Кочевского и Чердынского. На ликвидацию этих свалок из краевого бюджета будет направлено порядка 19,4 млн рублей. На официальные полигоны планируется вывезти 7,8 тыс. тонн отходов", - сообщили в правительстве.

По данным регионального министерства ЖКХ и благоустройства, самая крупная свалка, с которой планируется вывезти более 3,2 тыс. тонн отходов, будет ликвидирована в Оханском городском округе вблизи деревни Шаркан. Самая большая по протяженности свалка, подлежащая устранению, расположена в Кишертском муниципальном округе у деревни Сидорята. Ее площадь - 34,3 тыс. кв. м. Также "дикие свалки" планируется ликвидировать в городе Чусовом, возле села Брод Чернушинского городского округа, в деревне Петухово и поселке Серва Кочевского муниципального округа и в поселке Кушмангорт Чердынского городского округа.

Ранее, по итогам основного отбора для ликвидации в 2023 году были отобраны 11 крупных свалок на территориях Березовского, Краснокамского, Пермского, Губахинского и Юсьвинского округов. На эти мероприятия власти региона из краевого бюджета направили около 8,2 млн рублей.

В 2022 году в Прикамье были ликвидированы 73 крупных свалки на территории Красновишерского, Нытвенского, Осинского, Чернушинского, Оханского городских округов, а также в Пермском, Кишертском, Кочевском, Ординском, Уинском, Юсьвинском муниципальных округах. Также в программу вошли территории Губахинского, Чайковского, Чусовского, Суксунского городских округов и Кудымкарского, Александровского и в Березовского муниципальных округов.