В Петербурге установили первый в России нейросетевой видеоконтроль за водным транспортом

Комплекс способен выявлять такие правонарушения, как незаконное движение маломерных судов, плохое содержание набережных и фасадов зданий, незаконная реклама и нефтеразливы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Первый в России комплекс нейросетевого видеонаблюдения на водном транспорте установили в Петербурге. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Станислава Казарина.

"В акватории Невы стартует пилотный проект комитета по информатизации и связи, реализуемый "Городским мониторинговым центром" совместно с комитетом по транспорту - установка первого в стране комплекса нейросетевого видеонаблюдения на водном транспорте", - говорится в сообщении.

Эти комплексы могут выявлять такие правонарушения, как незаконное движение маломерных судов, плохое содержание набережных и фасадов зданий, посторонние предметы, мусор, граффити, незаконная реклама и нефтеразливы.

"В Санкт Петербурге множество рек, каналов и исторических набережных, которые необходимо контролировать с помощью городской системы видеонаблюдения. Сейчас в систему входят более 76 тыс. камер, но видеокамер с обзором акватории Невы мало", - отметил вице-губернатор Петербурга.

В будущем планируется обработка нейросетями видеопотоков со стационарных видеокамер на базе видеоаналитики реального времени.