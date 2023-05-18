Победителем юбилейного туристского спортлагеря "Туриада" стала сборная Саратовской области

В лагере приняли участие 17 команд из всех регионов ПФО, а также из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана

САРАТОВ, 18 мая. /ТАСС/. Церемония закрытия десятого спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа (ПФО) "Туриада" прошла в четверг в городе Хвалынске Саратовской области. В общекомандном зачете первое место заняла сборная Саратовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

"В общекомандном зачете спортивно-туристского лагеря "Туриада-2023" первое место заняла сборная Саратовской области. Поздравляю ребят! Грант ПФО за лучший туристический маршрут получила команда из Оренбургской области. Кроме того, в этом году впервые провели региональный конкурс видеороликов "Люблю тебя, Приволжье". Победителями также стали представители Оренбургской области", - сообщил Бусаргин.

По его словам, в этом году спортивно-туристский лагерь объединил 17 команд из всех регионов ПФО, а также из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

В заключительный день спортивно-туристский лагерь посетил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. "Когда сюда приезжаешь, не перестаешь удивляться и радоваться атмосфере "Туриады". <…> Каждый год добавляется что-то новое, с точки зрения конкурсов и программы. Очень приятно видеть новые команды, что география участников "Туриады" расширяется - в этом году для нас особая радость приветствовать участников из дружественных стран", - сказал на закрытии Комаров.

Десятый спортивно-туристский лагерь "Туриада" открылся в Саратовской области 15 мая. Как сообщал ТАСС министр молодежной политики и спорта региона Олег Дубовенко, в нем приняли участие около 750 человек, из них более 560 - спортсменов. На протяжении четырех дней участники жили в палаточном городке и соревновались в разных дисциплинах - на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, а также в творческих конкурсах.

"Туриада" - это формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. Целью проекта, который реализуется при поддержке полпреда президента РФ в ПФО, является создание условий для занятий туризмом среди молодежи.