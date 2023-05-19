В Приморье на базе ДВФУ открылся референс-центр по диагностике онкозаболеваний

Как сообщила пресс-служба вуза, появление центра позволит внедрить в макрорегионе современные методы лечения

ТАСС, 19 мая. Новый референс-центр открыли в пятницу на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в Приморье, что позволит улучшить диагностику онкологических заболеваний на Дальнем Востоке, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"19 мая 2023 года состоялось торжественное открытие инновационного референсного центра эндоскопической диагностики на базе Дальневосточного федерального университета. Специалисты Дальнего Востока будут проходить обучение на базе нового центра, что позволит улучшить диагностику заболеваний и внедрить в макрорегионе современные методы лечения", - говорится в сообщении.

Новое оборудование даст возможность разрабатывать учебные программы и курсы, которые позволят врачам с Дальнего Востока обучиться современным подходам диагностики эндоскопических заболеваний и на практике внедрять инновационные методы, необходимые для лечения пациентов. Всего на базе центра планируется ежегодно готовить порядка 30 специалистов в рамках тренинговых циклов. Первый обучающий курс пройдет с 22 по 26 мая. В программе планируется проведение лекционных занятий, решение клинических кейсов, отработка навыков на симуляторах.

Референс-центр был создан на базе отделения эндоскопии Медцентра ДВФУ и оборудован эндоскопическими приборами от компании Olympus. Медцентр оказывает высокотехнологичную помощь, проводит диагностику и реабилитацию пациентов, выступает площадкой для повышения квалификации специалистов Дальнего Востока. Клиника работает по 24 направлениям.