В Астрахани во время литературного фестиваля для детей и молодежи пройдут книжные ярмарки

Мероприятие продлится до 21 мая

АСТРАХАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Творческие встречи читателей с известными российскими детскими писателями и авторами из стран Прикаспия и Белоруссии пройдут в рамках Третьего Международного литературного фестиваля для детей и молодежи, который стартовал в Астрахани на площадке Театрального парка. Работа фестиваля продлится до 21 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры Астраханской области.

"Третий Международный литературный фестиваль для детей и молодежи в рамках нацпроекта "Культура" открылся в Театральном парке Астраханского государственного театра оперы и балета. В нем принимают участие известные российские детские писатели, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, а также стран Прикаспия и Белоруссии. На "Издательской аллее" представлены яркие книжные новинки от издательств Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля также состоятся творческие встречи читателей с писателями. В их числе - Анна Гончарова, Дмитрий Емец, автор из Донбасса - Марк Некрасовский, писательница из Азербайджана - Солмаз Аманова", - сообщил собеседник агентству, уточнив, что работа фестиваля продлится до 21 мая.

В пресс-службе уточнили, что в Театральном парке стартовала работа двадцати творческих площадок, где астраханцы и гости города могут встретиться с любимыми авторами, насладиться чтением, а также поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, викторинах и интеллектуальных играх. В числе главных вечерних событий - фестиваль "Музыка на траве" - это концерты под открытым небом для всех желающих. На площадке "Весеннее прочтение" посетителей научат основам комедийной импровизации и латиноамериканским танцам. Подробная программа фестиваля размещена на сайте: astralitfest.ru.

Первый Международный литературный фестиваль стартовал в Астрахани в 2019 году. Его участниками стали российские и зарубежные детские писатели, авторы книг для молодежи. На площадках форума работают книжные ярмарки, где можно приобрести понравившуюся книгу, проводятся творческие встречи авторов с читателями. Фестиваль проводится в рамках нацпроекта "Культура".