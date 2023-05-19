В Югре первые 50 школьников получат профессиональное образование

Проект запустили в двух муниципалитетах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая. /ТАСС/. Старшеклассники Ханты-Мансийского автономного округа получат профессиональное образование без отрыва от обучения в школе. Проект запущен в двух муниципалитетах региона, первыми навыки получат 50 ребят, сообщил исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости Югры Валерий Беспояско.

В Югре имеется высокий спрос на рабочие специальности. В связи с этим регион стремится создавать возможности для молодежи для получения необходимых знаний и навыков.

"В Югре стартовал "пилотный" проект для по организации профессионального обучения учащихся 10-х и 11-х классов, у которых средний балл в ходе учебы ниже 3,6, без отрыва от школьных знаний. Он запущен в городе Югорске и Советском районе. Здесь можно получить профессии трубоукладчика, слесаря по ремонту автомобилей, водителя, повара, кондитера, младшего воспитателя", - сказал он в ходе прямой линии "Образовательные и карьерные возможности в Югре".

Профессиональное обучение школьники пройдут на базе Югорского и Советского политехнических колледжей. Его продолжительность - около года. По итогам школьники получат официальный документ. "Это является отличным трамплином для их становления как профессионалов. <…> Получение специальности в школьные годы - это очень правильный момент", - добавил Беспояско.

Как уточнил Беспояско ТАСС, первый выпуск в Югре составит 50 учеников. "Первыми документы о прохождении обучения получат 50 школьников. Это очень важно для них с точки зрения получения необходимых компетенций", - уточнил он.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что если "пилот" зарекомендует себя положительно, то он будет распространен на все территории региона. "Это очень хороший проект. Он существенно расширяет круг молодых людей, которые получат новые возможности. Мы будем максимально использовать возможности школьных площадок и профессиональных средних, высших учебных заведений для подготовки профессиональных специалистов. Это очень востребованное направление", - сказала она.