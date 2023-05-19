Воронежская область создаст базу грубых нарушителей ПДД с водителями в состоянии опьянения

В регионе ежедневно будут анализировать причины ДТП, регулярно обследовать все участки дорог и разрабатывать новые схемы организации дорожного движения

ВОРОНЕЖ, 19 мая. /ТАСС/. База грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД) с внесением в нее граждан, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, будет создана в Воронежской области. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Гусев после замечания президента РФ Владимира Путина о росте аварийности на дорогах региона.

"Поручил сразу же проверить все данные и провести тщательный анализ. Держу ситуацию на контроле, чтобы комплексно решить проблему <...> Усилим рейдовые мероприятия с постоянным изменением мест дислокации ГИБДД, нарастим проведение межведомственных мероприятий по выявлению злостных неплательщиков штрафов ГИБДД, сформируем базу грубых правонарушений, особенно с водителями с признаками алкогольного опьянения", - написал Гусев в пятницу в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в регионе ежедневно будут анализировать причины ДТП, регулярно обследовать все участки дорог и разрабатывать новые схемы организации дорожного движения, модернизировать систему фото- и видеофиксации. Кроме того, власти выделят дополнительные деньги на мероприятия по безопасности в муниципальных районах, увеличат объем пластиковой разметки дорог, установят дополнительные дорожные знаки, барьерное и пешеходное ограждение, светофорные объекты и так далее. Гусев напомнил, что сообщить в ГИБДД о грубом нарушении правил дорожного движения можно в сети Telegram через чат-бота воронежских автоинспекторов "Беспределу нет".

2 мая Путин во время встречи в режиме видеоконференции потребовал от Гусева повышать качество местных дорог и развивать спортивную и социальную инфраструктуру, чтобы уменьшить количество отравлений от спиртосодержащих продуктов. Первой проблемой, которую назвал президент, является высокая аварийность на дорогах, которая выше, чем в среднем по России, и не в последнюю очередь связана с состоянием дорог местного значения.

Ранее начальник УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области полковник полиции Евгений Шаталов сообщил, что с начала 2023 года в регионе выявлено 687 дорожно-транспортных происшествий, что на 12% больше того же периода прошлого года, а в ДТП погибли 92 человека - на 15% больше, чем годом ранее. Также в Воронеже также растет количество ДТП с участием электросамокатов: с 2019 года, когда таких аварий было 9, их число выросло почти в четыре раза - в 2022 году зафиксировано 33 ДТП.