В Петербурге впервые представили материалы о борьбе сотрудников КГБ со шпионами США

Посетители экспозиции смогут увидеть документы, фотографии, а также личные вещи сотрудников государственной безопасности за разные периоды истории России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Выставка "(НЕ)секретные материалы" открылась в пятницу в Петербурге в отделе Государственного музея политической истории России "Гороховая, 2. История политической полиции и органов государственной безопасности России. XIX-XX вв.". Как рассказал корреспонденту ТАСС один из кураторов выставки и заведующий отделом музея Сергей Спиридонов, посетители смогут впервые увидеть около 150 различных экспонатов, собранных за последние семь лет, в том числе материалы, связанные с борьбой с американскими шпионами в 1970-1980-е годы.

"Эта выставка новых поступлений - то есть это те материалы, которые мы собрали за последние примерно лет семь. За это время мы собрали около 2 тыс. единиц хранения. Естественно, на одной выставке мы не можем показать их все, поэтому выбрали самое интересное - около 150 различных экспонатов. И все они выставляются впервые. Одни из самых интересных и эксклюзивных материалов, которые мы будем показывать на этой выставке, - материалы, связанные с борьбой с американскими шпионами и агентами-инициативниками в 1970-1980-е годы", - рассказал Спиридонов.

По его словам, выставка состоит, по большей части, из документов, фотографий, а также личных вещей сотрудников государственной безопасности за разные периоды истории страны. Она включает в себя материалы как уже упомянутых сотрудников КГБ, так и чекистов периода Гражданской войны, а также сотрудников контрразведки "Смерш", противостоящих фашистским агентам во времена Великой Отечественной войны. Спиридонов уточнил, что значительную часть выставки составляют материалы из личных архивов сотрудников спецслужб (в том числе кадры оперативной съемки, а также материалы следственных дел). На их основе создатели выставки сделали миникомплексы, каждый из которых отдельно рассказывает о том или ином герое и его борьбе с врагами народа.

О музее

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX веков. Музей был основан 9 октября 1919 года в преддверии двухлетней годовщины Октябрьской революции. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги и прочее.