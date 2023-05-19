Строительство в Чувашии музея вышитой карты России оценили в 40 млн рублей

По словам главы республики Олега Николаева, примерно столько же средств понадобится на оснащение учреждения, реализовать проект планируется в 2024 году

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Строительство музея вышитой карты России обойдется в 40 млн рублей. Примерно такая же сумма потребуется на оснащение музея, сообщил ТАСС глава Чувашии Олег Николаев в пятницу на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".

"На сегодняшний день мы находимся на завершающей стадии реализации проектных решений. Для строительных работ нужно 40 млн рублей. А дальше нужны будут средства для оснащения. Я думаю, они сопоставимы с объемом строительства. Это, скорее всего, будет такая интерактивная технология", - сказал Николаев.

Он напомнил, что реализовать проект планируется в 2024 году. "Музей вышитой карты мы планируем создать на Красной пощади города Чебоксары", - добавил он.

Ранее глава Чувашии сообщал ТАСС, что музей будет кардинально отличаться от действующего в Чебоксарах музея национальной вышивки.

Об акции "Вышитая карта России"

С инициативой проведения акции "Вышитая карта России" выступило правительство Чувашии. Акция началась в январе 2022 года, когда из Чувашии во все регионы страны были отправлены посылки с лекалами и специальной тканью. Весной готовые вышитые фрагменты карты вернулись в Чувашию, затем мастерицы местной фабрики "Паха тере" соединили их в единое полотно. Акция вошла в план основных мероприятий по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.

В августе в Чувашии пройдет Всероссийский фестиваль "Вышитая Россия". В Чебоксары мастера привезут вышитые вручную карты своих регионов.