Москва представила свой турпотенциал на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023"

Участники также рассказали об объеме турпотока из ближневосточных стран и обсудили специфику приема гостей из столичного региона

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Москва презентовала свой туристический потенциал на сессии "Россия - Ближний Восток: клиентский путь и создание нового туристического продукта" на площадке форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Участники также рассказали об объеме турпотока из ближневосточных стран и обсудили специфику приема гостей из столичного региона, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

"Исламский туристический рынок - один из самых быстрорастущих туристических секторов в мире. Москва тесно взаимодействует с ближневосточной туротраслью. С начала этого года мы провели четыре зарубежные бизнес-миссии - в Иране, Катаре, Саудовской Аравии и Бахрейне. Столичная индустрия гостеприимства понимает запросы туристов из исламских стран и готова к их приему: на сегодняшний день более 50 гостиниц в столице с качественным номерным фондом категорий 3-5 звезд развивают стандарты халяль-услуг", - рассказал председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов, чьи слова приводит пресс-служба.

Там уточнили, что кроме Козлова в деловой сессии приняли участие замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, замминистра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Азгар Шалбафиян, председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Они обсудили, какие российские направления являются наиболее интересными для туристов из стран Ближнего Востока, а также что должно входить в содержание их туристической программы. Участники отметили, что важно учитывать специфику приема гостей из Ближнего Востока. Так, в некоторых столичных гостиницах гостям предоставляют возможность запросить на ресепшене копию Корана и молитвенный коврик, а в меню "шведского стола" представлены различные виды блюд, помеченные значком "халяль".

"Для многих иностранных туристов Москва является "воротами" в Россию, первым городом, с которого начинается их путешествие в нашу страну. Поэтому важно изучать потребности ближневосточных туристов, помогать туристической отрасли создавать востребованные продукты и делать пребывание гостей в городе максимально комфортным", - резюмировал Козлов.

В комитете добавили, что для многих туристов из стран Ближнего Востока также важно иметь возможность совмещать нескольких городов в одной поездке. "Москва сохраняет позиции крупнейшего транспортного хаба России и основного въездного пункта для иностранных туристов и работает с другими регионами России и бизнес-сообществом по созданию межрегиональных туристических маршрутов в рамках программы "Москва+". Пример такого маршрута - Москва - Казань, проект, который предлагает иностранным туристам посетить сразу два города и познакомиться с культурным разнообразием нашей страны", - заключили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.