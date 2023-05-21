На Байкале обновят подвижной состав турпоезда "Нерпочка"

Он сможет перевозить вдвое больше пассажиров

ИРКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Новый рельсовый автобус "Нерпочка" будет курсировать летом 2023 года на участке Кругобайкальской железной дороги (КБЖД), которая является популярным туристическим маршрутом на Байкале. Новый подвижной состав сможет перевозить вдвое больше пассажиров, сообщили ТАСС в службе корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

"С 1 июня 2023 года на маршруте пригородных поездов №6801 и №6802 (поезд "Нерпочка", курсирующий между станциями Слюдянка I и Байкал) будет произведена замена подвижного состава. Новый рельсовый автобус серии РА-2 вмещает в себя 222 посадочных места - в 2 раза больше предыдущего поезда, а также оборудован биотуалетами", - сообщили в компании.

Как рассказали в службе корпоративных коммуникаций ВСЖД, в летний сезон на КБЖД продолжат курсировать и другие туристические поезда. В связи с тем, что ожидается рост турпотока, количество рейсов поезда №6714 "Иркутск-Пассажирский - Слюдянка I - Байкал" и "зеркального" маршрута №6715 увеличат до 46. В пиковые периоды количество вагонов будут увеличивать с четырех до шести. В 2022 году этот поезд совершил 40 поездок.

С июля по август пять рейсов совершит состав на паровозной тяге "Байкальский экспресс", предполагающий формат "отель на колесах" - днем запланировано знакомство с достопримечательностями, ночевка в поезде.

До начала летнего турсезона на КБЖД проведут работы по текущему содержанию всех станций и остановочных пунктов. На двух станциях и шести остановочных пунктах сделают подсветку пассажирских платформ. На остановочных пунктах Старая Ангасолка, Киркирей и Итальянская стенка уже ведется работа по освещению галерей. Кроме того, продолжится ретро-оформление инфраструктуры магистрали: на всех пассажирских платформах в 2023 году появится стилизованное расписание поездов.

О Кругобайкальской железной дороге

Кругобайкальская железная дорога - памятник инженерного искусства длиной 94 км, включающий в себя 453 моста и виадука, 39 тоннелей, 16 галерей, 229 подпорных стенок. Дорога проходит вдоль южного берега озера Байкал. Изначально КБЖД была частью Транссибирской магистрали, сейчас используется как экскурсионный объект, по ней ходят туристические поезда, курсируют электрички.

По данным ВСЖД, в 2022 году по Кругобайкальской железной дороге было перевезено более 297 тыс. пассажиров, в том числе 85 тыс. человек - в период с июня по август, то есть в летний турсезон.

Поезд "Нерпочка" для пригородных и туристических перевозок запустили на КБЖД в 2021 году. На маршруте работал рельсовый автобус серии РА-1 - одновагонный дизель-поезд, предназначенный для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог. Вагон покрашен в голубой цвет и украшен изображениями символов озера Байкал.