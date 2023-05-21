В Москве прошел фестиваль в честь Расула Гамзатова

Гостям представили концертную программу, мастер-классы и выставку

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Мой Дагестан. Наш Расул", приуроченный к 100-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова, прошел в воскресенье под открытым небом в Измайловском парке в Москве. Гостям представили концертную программу, мастер-классы и выставку, сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"Праздник в этом году посвящен вековому юбилею поэта Расула Гамзатова. Для посетителей были организованы мастер-классы по живописи; гончарному мастерству, ковроткачеству, чеканке монет, вольной и греко-римской борьбе. <…> Концертная программа ознакомила гостей с национальными песнями, танцами, играми на инструментах и многообразием культур народов, населяющих республику", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля в парке была развернута выставка-ярмарка народных промыслов региона. В экспозиции были предоставлены изделия унцукульских мастеров, кубачинское серебро, кувшины, балхарская керамика, табасаранские ковры, национальные джурабки, папахи, платки, а также шарфы с национальным колоритом. В течение дня для посетителей работали лектории, где желающие могли продекламировать и послушать стихи поэта Расула Гамзатова, ознакомиться с выставкой его книг. На площадке были организованы тематические фотозоны и интерактивные площадки. Гостей мероприятия угощали национальной кухней: чуду, урбечом, восточными сладостями, кизиловым лимонадом и дагестанским пловом с чаем из горных трав.

Организатором фестиваля выступило постоянное представительство Дагестана при президенте России. Его посетителями стали более 5 тыс. человек.

Расул Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау. Указ президента РФ Владимира Путина о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, "учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру", был опубликован 1 июля 2021 года.