В Пермском крае спасли истощенного трехмесячного медвежонка

После завершения реабилитации животное возвратят в естественную среду обитания

ТАСС, 21 мая. Специалисты спасли найденного в Пермском крае истощенного трехмесячного медвежонка. Об этом сообщается в воскресенье в группе "ВКонтакте" Минприроды Прикамья.

"Медвежонка-сироту нашли в Гайнском муниципальном округе, детеныш бурого медведя был истощен и ослаблен. Специалисты Минприроды Прикамья осмотрели медвежонка это оказалась трехмесячная самка, ее назвали Машей (Машенькой). Между министерством и Центром спасения медвежат-сирот заключено соглашение о сотрудничестве в области сохранения объектов животного мира - спасении, реабилитации и возвращении в природу медвежат-сирот. Перед отправкой в центр медвежонка осмотрел ветеринар, были оформлены все необходимые сопроводительные документы на перевозку зверя", - говорится в сообщении.

Медвежонка отправили на машине в Тверскую область. Сейчас животное откармливают молоком с добавлением сливок, яиц и витаминов, чтобы она начала набирать вес. После завершения реабилитации медвежонка возвратят в естественную среду обитания в Пермском крае.