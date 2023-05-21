В КЧР прошли траурные митинги в память о жертвах Кавказской войны

Мероприятия прошли в Хабезском, Ногайском и Малокарачаевском районах республики

ЧЕРКЕССК, 21 мая. /ТАСС/. Траурные митинги, коллективные молитвы и богослужения прошли в воскресенье в районах Карачаево-Черкесии (КЧР) в память о погибших во время Кавказской войны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Ежегодно в этот майский день мы вспоминаем жертв Кавказской войны - трагедии, которая для народов Северного Кавказа и Юга стала одной из самых трагических вех в истории. Люди, пройдя тяжелые испытания, сумели сохранить свой язык, традиции и обычаи, сберегли свой колорит и самобытность", - отметил глава республики Рашид Темрезов.

Он обратил внимание, что их потомки вносят весомый вклад в развитие своих народов и процветание всей многонациональной страны. "Трудолюбивые, открытые и гостеприимные народы Северного Кавказа продолжают в мире и согласии трудиться, воспитывать детей, строить будущее во благо малой родины и нашего общего дома - России", - добавил руководитель региона.

У памятника жертвам Кавказской войны в Черкесске прошел митинг с участием представителей духовенства, государственных структур, общественных организаций и жителей города. Многие пришли в национальных костюмах и с флагами. Они почтили жертв войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику. Присутствующие прочитали Дуа - молитву за погибших, а также был совершен молебен.

По информации пресс-службы, траурные мероприятия, посвященные 159-й годовщине со дня окончания Кавказской войны, также прошли в Хабезском, Ногайском и Малокарачаевском районах республики.

Кавказская война завершилась 21 мая 1864 года (1817-1864), в ходе которой погибли сотни тысяч адыгов (черкесов), оставшиеся в живых были подвергнуты массовой депортации в пределы Османской империи, после которой на исторической родине осталось около 10% коренного населения. Сегодня представители черкесских народов - кабардинцы, черкесы, адыгейцы и шапсуги - проживают в ряде регионов России, а также более чем в 50 странах мира.