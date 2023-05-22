В Белгородской области пройдут военно-исторические сборы для подростков

Число участников увеличат до 7 тыс. человек

ТАСС, 22 мая. Белгородская область планирует увеличить число подростков, которые пройдут военно-исторические сборы "Армата" в 2023 году в 3,5 раза, до 7 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В этом году мы расширили этот проект и он будет работать на семи площадках. В 3,5 раза примет больше детей. Это те дети, которые занимаются военно-патриотической работой и фактически подготовкой к службе в армии", - написал губернатор.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, военно-исторические сборы для подростков "Армата" пройдут с 22 мая по 25 августа 2023 года. Предполагается задействовать семь площадок - Алексеевский, Губкинский, Новооскольский, Старооскольский городские округа и Красногвардейский, Ракитянский, Чернянский районы. "47 смен охватят в общей сложности более 7 тыс. человек. В 2022 году через несколько смен "Арматы" прошло около 2,2 тыс. подростков", - уточнили в пресс-службе, отметив, что уникальным опытом проведения сборов "Армата" этого сезона станет полноценная отдельная смена для девушек.

В течение пяти рабочих дней студенты среднего профобразования и школьники будут жить на территории палаточного лагеря в условиях, приближенных к общевойсковому уставу ВС РФ, пройдут курс обучения по военно-медицинской, военно-тактической, огневой, радиационно-химической и физической подготовке.

Участники будут ходить в караулы, дежурить на кухне, освоят строевую подготовку, научатся стрелять из лазерного и пневматического оружия, изучат средства защиты и тактику ведения боя.

Наставниками выступят ветераны воинской службы и правоохранительных органов, участники СВО, в том числе наставники регионального Центра военно-спортивной подготовки.