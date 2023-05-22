В Якутии провели взрывные работы на реке Лене для недопущения затопления двух поселений

По данным администрации республики, наблюдается положительная динамика спада воды

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Взрывные работы провели в понедельник в Кобяйском районе Якутии на реке Лене, где был большой пласт льда, сообщается в Telegram-канале оперштаба Якутии.

"В целях недопущения затопления поселка Сангар и села Аргас Кобяйского района проведены взрывные работы на реке Лене ниже устья реки Вилюй, где стоял большой пласт льда. Был произведен один подрыв с использованием 1 тонны взрывчатки", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Кобяйском районе, подрыв льда провели для разрушения затора, который образовался ниже по течению в 60 км от поселка Сангар. "По состоянию на 16:00 (10:00 мск) уровень воды на реке Лене у поселка Сангар составляет 1 116 см, минус 25 см. Наблюдается положительная динамика спада воды", - сообщается в Telegram-канале администрации.