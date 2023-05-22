В Адыгее до конца 2025 года планируют капитально отремонтировать 50 школ

В 2023 году проведут ремонтные работы в семи образовательных учреждениях республики

МАЙКОП, 22 мая. /ТАСС/. В Адыгее намерены в ближайшие два года капитально отремонтировать 50 школ, создав в них современную образовательную среду. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

"Продолжаем большую программу по капитальному ремонту школ, которая проводится по инициативе ВПП "Единая Россия" в рамках народной программы, поддержанной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Задача - отремонтировать по программе максимальное количество школ Адыгеи. В наших планах на следующие два года - ремонт полусотни школ по всей республике. При этом важно не только приводить в порядок школы, но и создавать там современную образовательную среду", - написал Кумпилов.

Руководитель региона уточнил, что задачу максимально эффективно использовать возможности пятилетней госпрограммы он поставил перед министерством образования и науки республики и главами муниципалитетов. В 2022 году в Адыгее капитально отремонтировали девять школ, в 2023 году ведется ремонт еще в семи. Возводятся также новые школы. По словам главы региона, с 1 сентября Адыгея откроет три новые школы в граничащем с Краснодаром Тахтамукайском районе (на 2 450 мест), в 2024 году - также три школы (на 2 450 мест) в Майкопе, Майкопском и Тахтамукайском районах.

"Завтра во всех школах республики пройдет праздник "Последний звонок". Особенно торжественным он будет у выпускников. В этом году 9 класс заканчивают 5 307 человек, 11 класс - 1 699 человек. Впереди у них экзамены", - добавил Кумпилов.

В Адыгее на сегодняшний день 137 образовательных организаций.