Более 40 компаний примут участие в международной агропромышленной выставке под Тулой

Она пройдет 22-23 июня

ТАСС, 22 мая. Более 40 компаний, в том числе Россельхозбанк, Газпромбанк, Сбербанк, "Агроснаб", "Фосагро" примут участие в инновационной агропромышленной выставке "День Поля Тульской области", которая пройдет 22-23 июня на территории племенного хозяйства "Лазаревское" в Щекинском районе Тульской области. На выставке представят сельскохозяйственную технику, удобрения из России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе племенного хозяйства "Лазаревское".

"Приглашение принять участие отправлено более 100 компаниям. На сегодня свое участие в выставке подтвердили более 45, среди которых: Россельхозбанк, Газпромбанк, Сбербанк, "Август", "Эконива", "Агроснаб", "Башинком", "Фосагро" и другие. На международном "Дне Поля" представлены ведущие производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений, семян из России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции и других стран. Также мероприятие посетят представители торговых представительств и посольств стран БРИКС", - приводит пресс-служба слова главы племенного хозяйства "Лазаревское", члена Президиума российского отделения женского делового альянса БРИКС Кристины Романовской.

Выставка состоится на территории племенного хозяйства "Лазаревское", ее общая площадь составит 332 га, 21 га отведен под демонстрацию техники, в том числе комбайнов, тракторов, почвообрабатывающей техники, 311 га будут отданы под средства защиты растений, гибридов, протравливатели и фунгициды. "Компания ПХ "Лазаревское" также презентует свой завод по производству семян, который станет крупнейшим в ЦФО, его строительство завершится в 2024 году. Для этого на территории выставки будут организованы демо-поля, которые засеяли, чтобы наглядно показать качество материала всем участникам события", - цитирует пресс-служба Романовскую.

Выставка пройдет 22-23 июня, планируется, что в ней примут участие более 1 тыс. гостей, в том числе ведущие специалисты сельскохозяйственной отрасли, представители бизнеса.

Племенное хозяйство "Лазаревское" находится в 50 км от Тулы, является одним из крупнейших сельхозпредприятий региона. В его структуру входит свиноводческий комплекс до 60 тыс. голов, мясоперерабатывающий комбинат производительностью около 10 тыс. тонн продукции в год, цех по производству комбикормов мощностью более 45 тыс. тонн кормов в год, ферма на 3,5 тыс. голов откорма крупного рогатого скота, около 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий, а также собственная розничная сеть из 42 магазинов. В хозяйстве трудятся более 800 человек.