В большинстве регионов Поволжья ожидаются дожди

В начале недели осадки выпадут в Нижнем Новгороде, Пензе и Саратове

ТАСС, 22 мая. Кратковременные дожди пройдут на этой неделе в западных регионах Верхней и Средней Волги в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В ближайшие сутки погода существенным образом не изменится, сохранится облачность с прояснениями без осадков в большинстве регионов Поволжья. Дожди на этой неделе пройдут в западных регионах Верхней и Средней Волги: в начале недели - в Нижнем Новгороде, Пензе, Саратове, а во второй половине недели - в Казани, Ульяновске и Самаре. В Перми, Удмуртии, Башкортостане, Оренбургской области погода сохранится антициклональная, то есть с переменной облачностью без осадков и теплая", - рассказал собеседник агентства.

В Нижнем Новгороде сухая погода ожидается только во вторник, температура воздуха составит плюс 24 - плюс 26 градусов. Со среды в регионе пройдут кратковременные дожди, при этом температурные значения сохранятся в среду и четверг в пределах плюс 24 - плюс 26 градусов, а в пятницу и субботу понизятся до плюс 21 - плюс 23 градусов. В Пензе кратковременные дожди будут идти всю неделю. Температура воздуха во вторник составит плюс 22 - плюс 24 градуса, затем до конца недели - в пределах 24-26 градусов тепла.

В Саратове станет еще жарче. Если в понедельник ожидается около 25 градусов тепла, то со среды воздух будет прогреваться до плюс 25 - плюс 28 градусов. При этом не исключены кратковременные дожди. Похожую погоду прогнозируют и в Чебоксарах, где небольшие осадки пройдут только в субботу. Температуры установятся в пределах 25-27 градусов тепла, а в четверг и пятницу повысятся до 27-29 градусов тепла.

В Татарстане с 23 по 25 мая погода будет формироваться под влиянием антициклона. Осадки маловероятны, воздух продолжит прогреваться. По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные через республику будут проходить атмосферные фронты, местами ожидается дождь, температурный фон постепенно снизится.

Летняя жара

Самая жаркая погода прогнозируется в Уфе и в Оренбурге. Там всю неделю будет солнечно и без осадков. Во вторник столбики термометров покажут плюс 26 - плюс 28 градусов, в среду и четверг - плюс 27 - плюс 29 градусов, в пятницу - 29-31 градус тепла. В Удмуртском Гидрометцентре на территории республики с 23 по 27 мая также прогнозируют аномально жаркую погоду со среднесуточной температурой выше нормы на 7 градусов и более от климатической нормы.

Летняя жара придет и в Пермь. Там температура воздуха может достигнуть отметок плюс 30 - плюс 33 градуса, сообщили в понедельник в пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр). "В центральных и южных районах края аномально жаркая погода будет сопровождаться полным отсутствием осадков вплоть до воскресенья. На севере и на западе вероятность осадков выше, но вполне возможны и "сухие" грозы, которые могут стать причиной возникновения новых очагов лесных пожаров", - пояснили специалисты ГИС-центра. В среднем за неделю температура воздуха будет выше нормы на 8-9 градусов.

В Кирове также ожидается жаркая погода. В понедельник столбик термометра установится на значениях плюс 23 - плюс 25 градусов, во вторник - уже на плюс 26 - плюс 28 градусов. Такая погода продлится всю неделю, кратковременные дожди пройдут только на выходных.

Пожарная опасность и подготовка пляжей

В нескольких регионах Поволжья установилась высокая пожарная опасность в лесах. Так, четвертый класс пожароопасности объявлен частично на территории 20 муниципальных образований в Нижегородской области, где запрещено посещать леса. Аналогичный запрет введен и в Самарской области, где с 19 по 22 мая пожарные подразделения 30 раз выезжали на тушение палов сухой травы площадью 1 га, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Между тем, в некоторых регионах уже началась подготовка пляжей. В Саратовской области планируется открыть пляжный сезон раньше обычного срока. Губернатор Роман Бусаргин поручил начальнику управления по безопасности жизнедеятельности Юрию Юрину заранее провести работу с собственниками пляжей, чтобы они могли своевременно организовать все обследования для открытия. В прошлом году в области работало 109 пляжей.

В Самарской области на выходных уже начали расчищать дно Волги от растений, коряг и стекла на старой набережной. Городской пляж планируют подготовить к купальному сезону 15 июня.