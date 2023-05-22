Юношеский оркестр Башмета выступит на Дачном фестивале имени Шаляпина в Плесе

В гала-концерте примут участие артисты оперы, балета, классической музыки и кино, хоровые и музыкальные коллективы

ТАСС, 22 мая. Дачный фестиваль имени Федора Шаляпина 17 июня впервые с начала пандемии коронавируса пройдет в Плесе Ивановской области и будет посвящен 150-летию со дня рождения русского оперного и камерного певца. На фестивале выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством главного дирижера Юрия Башмета, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Дачный фестиваль имени Шаляпина впервые состоится с 2019 года - с начала пандемии коронавирусной инфекции. 17 июня в рамках культурного события состоится большой Гала-концерт звезд российской сцены, в том числе выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством его основателя, художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета", - сказали организаторы.

В гала-концерте примут участие артисты оперы, балета, классической музыки и кино, хоровые и музыкальные коллективы. "Очень символично, что Дачный фестиваль имени Шаляпина после перерыва возвращается в год 150-летия Федора Ивановича Шаляпина. … У фестиваля богатая история, но в этом году мы сможем удивить даже самых взыскательных ценителей русского искусства", - сказал глава совета Плесского городского поселения Тимербулат Каримов, слова которого приводят организаторы.

Дачный фестиваль имени Шаляпина впервые состоялся в Плесе в 2015 году и собрал на одной сцене Владимира Спивакова, Валерия Халилова, Иосифа Кобзона, Дениcа Мацуева, Робертино Лоретти и других исполнителей мировой величины. Ежегодно культурное событие собирает тысячи зрителей с разных регионов страны. Из-за пандемии коронавируса с 2020 года проведение фестиваля было временно приостановлено.

Федор Шаляпин (1873 - 1938) - русский оперный и камерный певец, выходец из крестьянской семьи, выступал в самых престижных театрах мира - Большом, Мариинском, Метрополитен-опере. Им создано около 70 партий. Кроме того, он исполнил около 400 произведений камерного и народно-песенного репертуара.