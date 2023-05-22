В Псковской области открыли выставку в честь приезда в XIX веке князей Романовых

В экспозиции, которая организована в рамках федерального проекта "Императорский маршрут", представлены копии заметок об этой поездке

ПСКОВ, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники федерального музея-заповедника "Изборск" в Псковской области открыли выставку, посвященную приезду в XIX веке на археологические раскопки в одноименный поселок, который считается местом зарождения российской государственности, князей династии Романовых. В экспозиции, которая организована в рамках федерального проекта "Императорский маршрут" и приурочена к 410-летию дома Романовых, представлены копии заметок об этой поездке и схемы Изборска того времени, сообщила пресс-служба музея.

"Выставка "Образовательное путешествие. История поездки Великих князей в Изборск" открылась в музее-заповеднике Изборск. Чтобы увидеть своими глазами самые древние российские земли, 145 лет назад Александр II отправил в путешествие членов императорской фамилии - великих князей Сергея и Павла Александровичей, Константина и Дмитрия Константиновичей. На выставке представлены копии заметок о поездке, схемы и рисунки Изборска того времени, археологические находки", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в той поездке князей Романовых сопровождали граф Уваров и профессор истории Бестужев-Рюмин. В Изборске князья провели археологические раскопки у Труворова креста. В русском императорском доме Изборск считался символом вечности и древности России.

"Изборская земля во все времена притягивала не только простых людей, но и царских особ. Привлекала своей историей, памятниками оборонного зодчества Руси, православными святынями и необычайно живописными окрестностями. Великокняжеское путешествие начиналось в Петербурге и проходило через Псков, Новгород, Ладогу, Петрозаводск, Вытегру, Череповец. В Псковской губернии князья посетили погост Лыбуты (Выбуты), Изборск, Псково-Печерский монастырь", - говорится в сообщении.