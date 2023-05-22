В Псковском театре Пушкина представили премьеру спектакля об Иосифе Сталине и его дочери

Постановка создана на основе документальных фактов

ПСКОВ, 22 мая. /ТАСС/. Труппа Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, который входит в состав Национального драматического театра России, создала и представила публике спектакль об Иосифе Сталине и о его дочери Светлане Аллилуевой. Постановка создана на основе документальных фактов и раскрывает личность Сталина в первую очередь как любящего отца, сообщила в понедельник пресс-служба театра.

"В Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина прошли премьерные показы спектакля "Говорит Москва" в постановке Александра Суховского. Перед зрителем проносится череда воспоминаний главной героини, чье детство пришлось на 1930-е годы СССР. Со сцены не звучат фамилии ни Сталина, ни его дочери, но зритель узнает в героине Светлану Аллилуеву", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, все премьерные показы прошли при аншлаге. "Зрители отмечают великолепную работу артистки Линды Ахметзяновой, которая исполняет роль Светланы, а также эмоциональное воздействие, которое оказывает спектакль, работу сценографа и художника по свету. Ахметзянова - лауреатка Национальной театральной премии "Золотая маска", известная зрителю по ролям Вань Синь в "Лягушках", Елены Андреевны в "Дяде Ване", - отмечается в сообщении.

"Говорит Москва" - монопьеса известного современного драматурга Юлии Поспеловой. Режиссером спектакля выступил Александр Суховский, художником - заслуженный художник РФ Александр Стройло, художник по свету - Ильшат Саяхов.

"Для тех зрителей, кто воспримет спектакль в первую очередь как рассказ о судьбе Светланы Аллилуевой, "Говорит Москва" позволит увидеть ее через призму личных переживаний, столкновения любви и ужаса, желания и невозможности его оправдать, а Иосиф Сталин предстанет перед зрителем в неожиданном амплуа любящего отца. Другие увидят в спектакле приглашение к непростому разговору о прошлом страны, о коллективной травме, в эпицентре которой находилась Светлана Аллилуева", - говорится в сообщении.