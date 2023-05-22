В Севастополе определили почти 500 земельных участков для участников СВО

Участки земли определили в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского и Орлиновского муниципалитетов

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя определили почти 500 земельных участков для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на официальном сайте правительства Севастополя.

"Утверждение проекта планируется 25 июня 2023 года. В рамках работы будет образовано 474 земельных участка для предоставления участникам специальной военной операции", - привели в сообщении слова исполняющего обязанности заместителя губернатора Максима Жукалова.

Отмечается, что участки земли определили в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского и Орлиновского муниципалитетов. Все они будут одинаковыми.

В настоящее время в Севастополе одобрено более 1 тыс. заявлений, всего их подано более 3 тыс.